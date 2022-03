Fidentina - SanMichelese 0 - 0 | Un punto che allontana i biancoverdi dall'ultimo posto

Squadra in casa

Un punto a testa per Fidentina e SanMichelese, con i biancoverdi che avrebbero dovuto ambire a qualcosa in più. A fare la partita invece è stata la squadra di casa, soprattutto nel secondo tempo. I primi quarantacinque minuti sono stati privi di emozioni, poi nella ripresa i granata hanno messo il turbo e confezionato alcune ottime occasioni, in particolare al 62’ con Bruschi che ci ha provato di mancino, ma Di Gennaro ha parato sicuro.

Ancora protagonista il portiere ospite all’82’ su conclusione dai trenta metri di Manica e all’88’ Varani a botta sicura la mette in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si fa vedere ancora Di Gennaro al 90’ quando si supera su un una conclusione di sinistro di Piscicelli. A tenere in partita la SanMichelese è il portiere e il finale è 0-0.