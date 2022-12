Fidentina - Vignolese 1 - 3 | I rossoverdi vincono lo scontro diretto

Sfida diretta per la salvezza tra Fidentina e Vignolese: ad avere la meglio sono i modenesi che vincono al ‘Ballotta’ di Fidenza per 3-1. Il vantaggio per i rossoverdi arriva al 26’ quando è Iori ad andare in rete e solo due minuti più tardi risponde presente anche Mekhchane che raddoppia subito tagliando le gambe ai granata.

Nella ripresa ancora Vignolese avanti e Girotti sigla il tris che chiude definitivamente la partita. A nulla serve la rete segnata da Pellegrini al 70’ per i padroni di casa che rimangono inguaiati e che chiudono nel peggiore dei modi il 2022.