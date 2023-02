Fidentina - Virtus Castelfranco 1 - 0 | I biancogialli si fanno recuperare dal Citta

Brutta domenica per la Virtus Castelfranco che cade a Fidenza contro la Fidentina che fa un piacere al Borgo San Donnino oggi fermato sul pareggio dal Castelvetro. Intanto il Cittadella vince e raggiunge i biancogialli al secondo posto.

Nel primo tempo non succede praticamente nulla, pochissime e tenui emozioni. Nella ripresa poi il ritmo sale e Lippo mette una bella palla al centro per Bertetti che calcia alto. Sul rovesciamento di fronte, al 47’, Panaro riesce a incunearsi nella difesa ospite e a battere Nicolosi per il gol che diventa poi decisivo per l’1-0 finale.

Manca ancora un tempo intero da giocare e la Virtus prova a reagire, cercando la rete nel finale con Zito che dal limite calcia bene, ma il suo tiro esce di pochissimo e la vittoria è dei granata parmensi.