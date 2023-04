Viareggio Cup: trionfa ancora il Sassuolo

Il Sassuolo torna nella storia grazie ai giovani neroverdi che hanno partecipato alla Viareggio Cup, il prestigioso torneo che ogni anno si svolge in Toscana, e che per la seconda volta consecutiva ha visto i ragazzi del cala sassolese, la terza in totale. La finale è stata giocata e vinta contro il Torino.

A partire meglio sono stati i piemontesi, ma il match è stato poi sbloccato da Corradini al 21’. Solo cinque minuti più tardi è arrivato il pareggio di Capac e nella ripresa i neroverdi sono tornati nuovamente in vantaggio con Baldari che ha deciso il match.

Tanti anche i premi individuali della 73a Viareggio Cup. Miglior portiere del Torneo: Daniel Theiner (Sassuolo), miglior difensore del Torneo - premio «Mauro Bellugi»: Francesco Corradini (Sassuolo); allenatore della squadra vincitrice - premio «Sergio Vatta»: Francesco Pedone (Sassuolo); allenatori delle squadre finaliste: Francesco Pedone (Sassuolo) e Antonino Asta (Torino).

SASSUOLO (4-2-3-1): Theiner; Parlato (27' st. Rovatti), Corradini, Loeffen, Cinquegrano; Lolli (27' st. Rigo), Foresta; Loporcaro (6' st. Piantedosi), Mata, Baldari (40 st'. Ackah); Ajayi (6' st. Caragea). A disp.: Zouaghi, Scacchetti, Henriksen, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Deri, Railian. All.: Pedone.

TORINO (4-3-3): Servalli; Rettore, Gallea, Makadji, Gaj; De Marco (1' st. Barzago), Azizi (34' st. Marchioro), Vaiarelli (13' st. Perciun); Ceica (1' st. Dalla Vecchia), Corona (13' st. Iacovoni), Capac (34' st. Giovannini). A disp.: Brezzo, Ceschin, Gabellini, Maset, Roszak. All.: Asta.

ARBITRO: Ghersini di Genova. Assistenti: Raspollini di Livorno - Saccenti di Modena.

RETI: 21' pt. Corradini (S), 26' Capac (T); 32' st. Baldari (S).

NOTE: ammonito Gallea (T).