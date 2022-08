Promozione, Fiorano: pomeriggio a tinte biancorosse per presentare la squadra

Ieri alle 15, al Centro Sportivo "G. Ferrari", è iniziata la stagione del Fiorano con un lungo pomeriggio biancorosso culminato con la presentazione ufficiale della squadra. A dare il via alla giornata un'amichevole tra gli Allievi 2007 di Francesco Napolitano opposti ai pari età del Formigine, match concluso con la vittoria verdeblù 1-2 con rete biancorossa di Fornasari. Il secondo step ha visto la sfida, tutta in famiglia, tra i ragazzi della Promozione di mister Cavuoto e i neo promossi in Prima Categoria di mister Lazzarini. Il risultato ha premiato l'Ac Fiorano che ha vinto con un rotondo 5-0 ma c'è da dire che lo Junior ha una settimana in meno di preparazione.

Mattatore di giornata Schiavone autore di una tripletta e poi un gol a testa di Angelillis e Sula. Partita interessante anche se la forma ottimale è ancora da raggiungere. Comunque tutto sembra a buon punto per il via della stagione ufficiale con le partite Coppa di domenica 4 settembre. La lunga giornata biancorossa si è chiusa con la conferenza stampa di presentazione della società biancorossa alla quale ha partecipato il sindaco Francesco Tosi. Il primo cittadino fioranese ha annunciato, con grande soddisfazione di tutti i presenti, il rifacimento del manto sintetico del campo "G. Ferrari".

Tra le altre cose è stato annunciato un torneo intitolato alla memoria dell'indimenticato Avio Cassinadri, mitico custode del Centro Sportivo per tanti anni, riservato agli Allievi 2007 e che si terrà sabato 3 settembre. Dopo le varie presentazioni dell'intero staff tecnico, giovanili e Scuola calcio compresi, della squadra di Promozione di mister Cavuoto e della Prima Categoria di mister Lazzarini, il tutto si concluso con un ricco buffet a base di pizza, tigelle, ecc…