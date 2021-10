Fiorano - Castelnuovo 3 - 1 | Si ferma la corsa della squadra di Consoli

Terzo risultato utile consecutivo per il Fiorano che ferma il Castelnuovo e si porta a sette punti al pari di Atletico SPM e Solierese. Nel primo quarto d’ora di gioco è il Castelnuovo a provarci pericolosamente con Vacondio che di testa impegna Antonioni in una bella parata e a passare poi in vantaggio al 10’ con Carbone che mette in rete un cross basso dalla sinistra di Cantaroni. A questo punto il FIorano impiega qualche minuto per rimettersi in pista e trova una grande reazione pur non riuscendo a mettere la lucidità necessaria nell’ultimo passaggio.

Dopo alcuni tentativi arriva il gol che riporta il risultato sul pareggio al 41’ quando Cataldo serve Feninno in area e questo non sbaglia. Ad inizio ripresa il Fiorano prende subito coraggio e al 48’ costringe Vacondio a rischiare l’autogol nel tentativo di spazzare via un cross di Fabbri. Da questa azione nasce il corner calciato da Altariva che trova la testa di Sula più in alto delle altre e il sorpasso è servito. Ora il Castelnuovo fatica a riprendersi e ne approfitta il Fiorano che spinge forte fino a quando trova la terza rete che chiude il risultato all’82’: Messori riceve da Altariva, salta il portiere e manda in rete a porta vuota.