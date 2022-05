Fiorano - Casumaro 5 - 0 | Biancorossi salvi con qualche rimpianto

Vittoria che vale la salvezza diretta per il Fiorano: oggi i biancorossi con una prova maiuscola si sono imposti per 5-0 sui diretti concorrenti del Casumaro. La squadra di Fava parte con grande determinazione fin dai primi minuti, decisa a conquistare i tre punti che valgono la salvezza con una giornata di anticipo.

Al 2’ Runaj colpisce la traversa, poi ci provano anche Messori e Vaccari, ma è Altariva a sbloccare il risultato al 6’ con Altariva che calcia dai venti metri. I ferraresi non sembrano riuscire a reagire, allora il Fiorano continua a cercare il gol per chiudere subito la pratica. Nonostante la numerose occasioni, il raddoppio arriva solo al 36’ quando Schiavone, servito da Altariva, entra in area, salta Macchi e scarica in rete a porta vuota.

Nella ripresa la musica non cambia e al 53’ arriva il tris ancora con Altariva che viene ben servito da Messori. Negli ultimi minuti è proprio Messori a segnare una doppietta segnando all’84’ in contropiede e tre minuti più tardi con un bel colpo di testa per 5-0 finale.