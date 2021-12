Fiorano - Cavezzo 2 - 2 | Biancorossi due volte in vantaggio e sempre recuperati

Match acceso e divertente tra Fiorano e Cavezzo che alla fine dividono la posta in palio. La partenza dei padroni di casa è buona e la prima occasionearriva dopo pochi minuti con Caselli che tira di poco alto da ottima posizione. Non passa molto perché arrivi il vantaggio: al 15’ infatti Cataldo calcia un corner che trova la testa di Vaccari in area e Schiuma non può fare niente se non guardare il pallone entrare in rete. Al 26’ arriva la reazione degli ospiti con il solito Balugani che prova una rovesciata, ma non trova la porta. Fino all’intervallo non succede più niente, se non un paio di tentativi dalla distanza senza troppe pretese, uno per parte.

Ad inizio ripresa, al 52’, arriva il pareggio del Cavezzo quando El Madi approfitta di una distrazione difensiva e ruba un pallone che poi trasforma in rete, lasciando incolpevole Antonioni. Ricomincia a spingere e a cercare il nuovo vantaggio la squadra biancorossa e al 63’ lo trova al termine di una bella azione corale quando Messori mette in mezzo una bel pallone per Sula che arrivando in velocità dalle retrovia calcia in rete ed è 2-1. Sfiora poi il tris il Fiorano al 75’ con Messori che colpisce il palo interno poi il pallone esce: come spesso succede dopo un’occasione così ghiotta, arriva la doccia fredda per gli uomini di Fava all’81’ quando il Cavezzo trova il pareggio grazie ad un colpo di testa di Gualdi. Non c’è più niente da fare per i padroni di casa che per due volte sprecano l’occasione di conquistare i tre punti.