Promozione, Fiorano: il nuovo allenatore è Cosimo Nobile

Il Fiorano ha raggiunto la salvezza dopo un campionato molto tribolato e ha annunciato nelle scorse ore il nome del nuovo allenatore che guiderà la prima squadra nella prossima stagione di Promozione. Il nome non è nuovo per chi ama il calcio, si tratta di Cosimo Nobile, scelta che fa pensare a qualche ambizione in più che una semplice salvezza per i biancorossi. Ecco il comunicato ufficiale:

“Non ha perso tempo il direttore sportivo Omar Ferrari che subito dopo la vittoria nello spareggio col Pgs Smile che ha sancito la permanenza in Promozione dei biancorossi anche la prossima stagione, ha ufficializzato il nuovo mister che guiderà il Fiorano. Si tratta di Cosimo Nobile, proveniente dalle giovanili della Sanmichelese, ma che ha allenato in Prima e Promozione in Puglia terra di cui è originario”.

“Un grande passato da calciatore: ha giocato in serie B col Lecce dove ha debuttato a sedici anni, poi una lunga carriera in serie C girovagando per tutta la penisola indossando le maglie di Juve Stabia, Marsala, Prato, Lecco tra le altre. Ha vestito anche la maglia azzurra con le giovanili under 16 e 19 avendo la fortuna di giocare con calciatori del calibro di Pirlo, Maccarone, Bonazzoli e tanti altri. BENVENUTO MISTER!!!”