Fiorano - Ganaceto 1 - 0 | Biancorossi trovano punti salvezza contro la seconda

Vittoria importantissima del Fiorano che esce dai Play Out per la prima volta battendo la seconda il classifica, il Ganaceto. Il primo tempo è molto combattuto, con gli ospiti che cercano di far prevalere i loro valori, ma negli spogliatoi si va sullo 0-0 nonostante le tante occasioni sia da una parte che dall’altra in particolare con Teggi, Sula e Altariva.

E’ Ghedini ad avere la palla più pericolosa a metà primo tempo, ma Antonioni compie un miracolo e para. Calano i ritmi nella ripresa e al 60’ arriva la rete che decide il match quando Sula stoppa un bel pallone recuperato da Feninno e lo mette nell’angolo basso alla sinistra di Mazzini. Gli ospiti cercano poi di recuperare in tutti i modi, assediando l’area avversaria nel finale ma senza trovare la rete.