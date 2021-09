Continua a vincere La Pieve Nonantola che fa tre su tre in campionato, mentre rimane ancora fermo a zero punti il Fiorano. Al ‘Ferrari’ i biancorossi provano ad affrontare gli avversari con assetto offensivo, ma al 4’ arriva già il vantaggio degli ospiti con Erihioui che, solo a centro area, riceve da Tudini e calcia senza ostacoli in rete. Il Fiorano non riesce a reagire e Montanari deve effettuare una grande parata all’incrocio dei pali su Cheli che calcia dal limite. Solo un minuto più tardi è ancora Montanari il protagonista quando para un rigore a Lupusor, ma il giocatore della Pieve si avventa sulla respinta e trova comunque il 2-0. Finisce il primo tempo ma l’arbitro lascia giocare e Cheli trova la terza rete per gli ospiti con un destro chirurgico sul primo palo. Ad inizio ripresa ancora problemi per il Fiorano che rimane in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere che atterra un avversario lanciato in porta appena fuori dall’area. Al 54’ poi La Pieve cala il poker con Rizzo che riesce a saltare la difesa e ad andare in rete. Nel prosieguo del match il Fiorano trova finalmente la grinta per reagire e creare varie occasioni, ma non riesce mai a metterle in rete.