Fiorano - Nextgen Terre di Castelli 3 - 4 | Match combattuto in Coppa Italia

Match giocato a un buon ritmo e ricco di gol tra Fiorano e Nextgen Terre di Castelli in gara 1 di Coppa Italia di Promozione. Passano in vantaggio gli ospiti grazie ad un preciso pallonetto di Crispino a conclusione di un veloce contropiede. Risponde subito il Fiorano che con un altrettanto preciso pallonetto di Bianchini rimette la partita in parità.

Padroni di casa in vantaggio grazie al perfetto penalty trasformato da Francioso concesso per fallo su Angelills. La gioia dei padroni di casa dura poco con Musardo che sfruttando un errore in ripartenza dei biancorossi trafigge Baciocchi con un preciso diagonale dal limite e subito dopo, lo stesso Musardo di testa centra in pieno la traversa con Progulakis che in tapin riporta in vantaggio i suoi. Prima dello scadere del tempo c’è spazio per la quarta rete del Nextgen messa dentro da Crispino in diagonale dalla destra.

Nella ripresa meglio il Fiorano che cerca con insistenza il pareggio lasciando spazio al contropiede ospite che però è meno brillante rispetto alla prima frazione di gioco. I biancorossi a metà tempo accorciano le distanze con Francioso abile a sfruttare una mischia in area avversaria. Il forcing finale dei padroni di casa non porta effetti e finisce e finisce con la vittoria del Nextgen Terre di castelli per 4-3.