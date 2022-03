Fiorano - Polinago 0 - 2 | Un gol per tempo per i gialloblù

L’anticipo del Girone C di Promozione tra Fiorano e Polinago finisce in favore degli ospiti che con un gol per tempo conquistano tre punti importanti, lasciando i padroni di casa in difficoltà in classifica. A sbloccare il risultato è stato Nadiri al 43’, tagliando le gambe al Fiorano che è andato all’intervallo sotto di una rete dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa poi è stato Bernardo a segnare il gol del raddoppio che ha di fatto chiuso il risultato.