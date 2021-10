Fiorano - Quarantolese 2 - 0 | Primi punti per i biancorossi che segnano due gol nella ripresa

Seconda sconfitta consecutiva per la Quarantolese che cade in casa di un Fiorano molto affamato

Prima vittoria in campionato per il Fiorano che trova una grande prestazione e batte la Quarantolese conquistando così i primi punti in classifica. Nel primo tempo il match è equilibrato e ad avere la grande occasione della prima frazione di gioco sono gli ospiti con Gozzi che arriva a tu per tu con Antonioni che compie un vero e proprio miracolo parando. Nella ripresa i ragazzi di Fava entrano molto determinati in campo e costringono la Quarantolese nella propria metà campo, senza però riuscire a trovare gli spazi giusti per il gol.

Il vantaggio arriva poi al 58’ in contropiede quando Fabbri e Angelillis scendono in velocità sulla fascia sinistra scaricando poi per Messori che si trova solo davanti alla porta e non sbaglia. Controlla il vantaggio il Fiorano che non viene particolarmente insidiato dalla Quarantolese e al 76’ arriva anche il raddoppio con Fabbri che calcia dal limite sul secondo palo dove un incolpevole Giovanelli non può arrivare. Deve solo controllare nel finale la squadra di casa porta a casa i meritati e tanto attesi tre punti.