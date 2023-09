Fiorano - San Felice 1 - 2 | Ritmi bassi, il match esplode nel finale

Match poco animato il derby tra Fiorano e San Felice. Il divertimento arriva solo nel finale quando il Fiorano spinge con insistenza alla ricerca del pareggio che però sfiora solamente. A farla da padrone è il caldo opprimente e il pomeriggio afoso che non consentono di giocare a grandi ritmi.

Nella prima frazione di gioco gli ospiti mantengono quasi costantemente in mano il pallino del gioco, ma faticano a trovare lo spiraglio giusto quando arrivano sottoporta, mentre i padroni di casa stentano a uscire dalla propria metà campo. La prima conclusione a rete è proprio dei biancorossi con Francioso che spara alto da 22 metri.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 23’ con Norejaj abile a trovare il varco giusto su perfetto traversone di Passerini dalla fascia sinistra. Non succede altro nel primo tempo. Nella ripresa il match non cambia, anzi, la squadra di Barbi trova il raddoppio con Sarti che è il più lesto a ribadire in rete una palla respinta dal palo su gran tiro di Iazzetta.

I primi cenni di riscossa del Fiorano si vedono poco dopo l’ora di gioco quando Olmi calcia di poco sopra la traversa a conclusione di una bella cavalcata di Wusu sulla fascia destra. Ma è solo un’azione estemporanea perché, nonostante gli sforzi che i biancorossi mettono sul terreno di gioco, continuano a sudare le fatidiche sette camicie per trovare spunti che possano impensierire il San Felice che invece è in completo controllo della partita.

Nel finale di gara l’incontro si anima con i biancorossi che tirano fuori le residue energie rimaste e si riversano in avanti, dopo aver rischiato di subire la terza marcatura con un tiro dal limite ad opera di Ermeni, con palla che sorvola di poco la traversa. Scampata la paura sale in cattedra Angelillis che nel giro di un paio di minuti ha due palle buone per accorciare, prima è bravo Neri a parare a terra un diagonale da sinistra e, subito dopo, è un difensore a deviare in angolo un tiro a botta sicura dall’altezza del dischetto di rigore.

Il gol è nell’aria e arriva a poco dalla fine con Francioso abile ad anticipare tutti in area su assist di Angelillis. Il Fiorano ci crede e si butta in avanti procurandosi un paio di pericolose mischie che però non sortiscono effetti. Al quarto minuto di recupero Neri para una gran punizione da venti metri calciata da Olmi, vanificando le residue speranze dei padroni di casa di pareggiare.