Fiorentina - Sassuolo 2 - 2, le pagelle | Frattesi fenomenale, male Traorè

Ecco le pagelle di Fiorentina-Sassuolo 2-2:

FIORENTINA: Terracciano 5.5; Odriozola 6, Milenkovic 6.5, Martìnez Quarta 5, Biraghi 4.5; Bonaventura 6 (78′ Amrabat s.v.), Torreira 7, Maleh 5.5 (45′ Duncan 6); Callejon 6 (45′ Saponara s.v., 78′ Terzic s.v.), Vlahovic 7, Gonzalez 5.5.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Toljan 5.5 (78′ Muldur s.v.), Chiriches 5, Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 7.5 (78′ Harroui s.v.), Lopez 5.5; Berardi 6, Raspadori 6.5 (66′ Boga s.v.), Traoré 5 (56′ Henrique 6); Scamacca 7 (66′ Defrel s.v.).

MIGLIORI TODAY

FRATTESI 7.5 - Per lui assist al bacio in occasione del gol di Scamacca e gol del raddoppio con una delle sue solite azioni di inserimento. E’ sicuramente un giocatore in costante crescita e da osservare anche in ottica Nazionale.

PEGGIORI TODAY

TRAORE’ 5 - Perde troppe palle e non dà un apporto importante alla squadra in termini offensivi.