Fiorentina-Sassuolo 5-1 | Disastro neroverdi nella ripresa, la salvezza è sempre più a rischio

Disastro Sassuolo a Firenze, i neroverdi in balia dell'attacco viola per 90', i padroni di casa dilagano nel secondo tempo, la salvezza adesso dista 5 punti e l'impresa sembra impossibile.

Dopo un primo tempo totalmente in controllo la Fiorentina passa in vantaggio Sottil che ha campo e spazio per portare palla, prendere la mira e sbloccare il risultato. Padroni di casa vicini al raddoppio con Parisi che centra la traversa da posizione difficile. Nella ripresa lo spartito non cambia e al 9' arriva il raddoppio firmato da Martinez Quarta che su un cross di Arthur si trova tutto solo vicino alla porta libero di insaccare. Al 12' Thorsvedt illude i suoi accorciando momentaneamente le distanze con un grande inserimento ma neanche un minuto dopo Nico Gonzalez capitalizza un'azione nata sulla sinistra ma la difesa neroverde continua a lasciare troppi spazi. Al 17' segna anche Barak che al termine di un'azione manovrata trova il giusto inserimento per battere Consigli e al 21' Nico Gonzalez firma la doppietta concludendo molto bene un'altra azione da manuale. Subito dopo ancora il 10 viola sfiora la tripletta colpendo un palo, poi Consigli salva su Barak e da quel momento la partita va tristemente spegnendosi col passare dei minuti.

Fiorentina - Sassuolo (1 a 0)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta (16'st Comuzzo), Ranieri, Parisi; Arthur (36'st Lopez), Duncan; Ikone (1'st Nico Gonzalez), Barak, Sottil (38'st Castrovilli); Kouamé (16'st Belotti). A disp.: Terracciano, Martinelli, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Beltran, Infantino, Faraoni. All.: Italiano.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi (20'st Matheus Henrique), Kumbulla, Ferrari, Viti (1'st Mulattieri); Boloca (28'st Toljan), Obiang; Volpato (1'st Bajrami), Thorstvedt, Doig; Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Erlic, Racic, Ceide, Toljan, Lipani.

All.: Ballardini.

Arbitro: Marcenaro di Genova, assistenti Garzelli di Livorno e Moro di Schio. 4° uomo: Prontera di Bologna, VAR Serra di Torino e Pairetto di Nichelino.

Reti: 17pt Sottil (F), 9'st Martinez Quarta (F), 12'st Thorstvedt (S), 13'st e 21'st Nico Gonzalez (F), 17'st Barak (F),

Note: 0' e 0' di recupero. Ammoniti Martinez Quarta e Comuzzo nella Fiorentina e Tressoldi nel Sassuolo.