Coppa Italia Serie D, Follonica Gavorrano - Athletic Carpi 2 - 0 | I biancorossi giocano, i toscani pungono

Addio semifinale di Coppa Italia. Il Carpi di Bagatti termina sul campo del Follonica Gavorrano (terza forza del girone E) la sua avventura in Coppa, cedendo per 2-0 ai padroni di casa che sfideranno una lombarda per accedere in finale, ovvero la vincente tra Ciserano (Bergamo) e Caronnese (Varese).

Verdetto amaro per i biancorossi che pagano a caro prezzo l'incapacità di tradurre in moneta sonante le opportunità da rete create, alcune delle quali sventate con indubbia bravura dal portiere di casa, il non ancora ventenne Francesco Ombra, che ha negato più volte ai carpigiani la soddisfazione del gol. Bagatti: "Il calcio è questo, usciamo sconfitti dopo un'ottima prestazione e dopo aver messo diverse volte un nostro giocatore davanti al portiere avversario, che oggi sembrava Superman".

Dopo una prima mezz'ora equilibrata, toscani avanti al 38' con Arduini, bravo a raccogliere ed a scaricare in rete un traversone da sinistra di Origlio.

Ma è in agguato Ombra, che nega due volte a Villanova il possibile 1-1 prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo al 7' è Ghizzardi, in proiezione offensiva, a chiamare in causa l'estremo di casa che chiude la porta "a chiave" sul palo di competenza con un altro intervento di livello. Al 18' Villanova, imbeccato da Carrasco, cestina la chance, tirando addosso al portiere. Bagatti si gioca tutto, entra pure un quarto attaccante (Sivilla), per uno schieramento superoffensivo. Ma nel momento di massimo sforzo per riequilibrare il match ecco la doccia gelata. La difesa biancorossa si fa sorprendere al 26' dalla bella combinazione dei padroni di casa, rifinita da Origlio e finalizzata da Tiganj, ben appostato nell'area piccola, il quale non può esimersi dal far gol. Negli ultimi 20', generosamente, i biancorossi provano a riaprirla, ma trovano sempre disco rosso. Gavorrano ai quarti, Carpi mestamente sulla via di ritorno. Anche quest'anno nessuna squadra emiliana trionferà in Coppa Italia.