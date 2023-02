Forlì - Carpi 0 - 0 | I legni fermano i biancorossi

È mancato solo il gol nel match di Forlì, dove i biancorossi di Contini sfidavano una delle big del girone, nel primo di un ciclo di quattro match di alto livello nell' arco di altrettante settimane. Finisce zero a zero al "Morgagni" nella giornata in cui la Pistoiese, prossima avversaria dei biancorossi, si avvicina al primo posto, con la capolista Giana fermata a Prato al 32' per infortunio all'arbitro.



Per il Carpi il punto ottenuto al "Morgagni", se da una parte conferma la ritrovata solidità difensiva ed una caratura non inferiore allo stesso Forlì, dall'altra non fa che aumentare i rimpianti per i punti gettati per strada, anche e soprattutto nel girone di ritorno. La squadra di Contini se l'è giocata ad armi pari, ha inaridito ben presto le fonti di gioco dei padroni di casa ed ha provato pure a colpire, sfiorando il colpaccio nella ripresa con l'ottimo Casucci, che proprio attaccante non è, avversato in due occasioni dalla traversa (piena) e dal palo (scheggiato) della porta di De Gori.Con qualche defezione di troppo, Contini non rinuncia al 4-2-3-1, modulo che sembra quello più adatto agli elementi a disposizione. Dopo una manciata di minuti, tuttavia, si fa male Arrondini per una botta al piede, rilevato da Stanco. Il primo tempo è una battaglia, con molti cartellini gialli, equamente distribuiti, molti errori e zero occasioni. Al 12' del secondo tempo Carpi vicono ad esultare. Parata di De Gori su Boccaccini (sempre pericoloso sui corner), il tap in di Casucci però colpisce la traversa. Cinque minuti dopo è lo stesso esterno difensivo, innescato da Cicarevic, a scheggiare il montante. Sono questi gli unici due sussulti di un match agonisticamente tirato, che non si sposterà mai dal risultato di partenza. Uno 0-0 che annacqua (ma non annulla) le ambizioni dei romagnoli di casa e mantiene il Carpi dentro la zona playoff, in attesa di una serie di partite dall'alto coefficiente di difficoltà.