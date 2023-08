Verso Cosenza-Sassuolo, Dionisi: "Siamo favoriti, ma ci mancano giocatori"

Mancano poche ore al debutto ufficiale per il Sassuolo. I ragazzi di Dionisi scenderanno in campo domani (ore 18) allo Stadio Comunale San Vito "Gigi Marulla", ospiti del Cosenza per il match valido per i 32ensimi di finale di Coppa Italia. Una partita importante, primo banco di prova per la formazione neroverde, così come rimanegggiata da una sessione di mercato estiva che ha visto cessioni e arrivi importanti che hanno rimodellato il volto della squadra, soprattutto dal centrocampo in su.

“Mi aspetto un ambiente abbastanza caldo sia per pubblico che per clima. Andiamo a giocare contro una squadra che metterà corsa, agonismo e volontà e noi l’anno scorso su queste cose abbiamo pagato come alla prima di Coppa Italia contro il Modena. Vogliamo passare il turno. Sappiamo di essere favoriti ma il risultato non è scontato, dobbiamo meritarcelo sul campo", ha dichiarato oggi Dionisi in conferenza stampa.

La rosa resta un'incognita: "Defezioni? A centrocampo paghiamo un po’. Boloca rientra, Thorstvedt si è allenato ma non sarà convocato. Non saremo al completo ma saremo pronti. Numericamente siamo incompleti – aggiunge l'allenatore neroverde – ci mancano dei giocatori. Chi è andato via sarà rimpiazzato, non ho dubbi su questo. I giovani arrivati sono interessanti: Mulattieri ha già un bel percorso alle spalle, Missori ha un percorso diverso, ha fatto la Primavera 1. Lipani la Primavera 2."

Sui talenti di casa Dionisi commenta: "Berardi nell’allenamento non è mai cambiato nemmeno dopo le parole sul possibile addio durante la presentazione. Maxime è chiacchierato perché è un giocatore bravo, l’anno scorso ha avuto alti e bassi. La sua qualità è indiscutibile: se rimarrà, cosa a oggi molto probabile, dovrà anche lui mettersi in discussione. Ferrari? Il giocatore e la persona non si discutono però l’allenatore deve fare delle scelte, ci sono giocatori che accettano e altri che accettano meno. Fa parte della rosa ma per lo più non si allena con la squadra. Lui non sarà mai ingombrante qui, nemmeno se dovesse rimanere, fermo restando che se dovessi dare delle percentuali al momento sono basse”.

Ora la parola passerà definitivamente al campo. Chi avrà la meglio tra Cosenza e Sassuolo approderà ai sedicesimi di finale, dove troverà la vincente tra Spezia e Venezia. Agli ottavi ci sarà poi ad attendere l'Atalanta.