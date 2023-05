Calcio, Sassuolo: Frattesi premiato come miglior mezzala della Serie A

E’ stato premiato Davide Frattesi come miglior mezzala della massima serie di calcio maschile nel contesto del Premio Bulgarelli 2022-2023. Per la Serie A femminile premiata invece Alice Parisi della Fiorentina. A Bologna, nella Biblioteca Sala Borsa, si è svolta la cerimonia in ricordo del grande centrocampista rossoblù, figura carismatica negli anni che videro il Bologna FC vincere lo scudetto del 1964, e protagonista della Nazionale con la quale vinse il Campionato europeo nel 1968.

Altri riconoscimenti sono andati a Luciano Spalletti, miglior allenatore Serie A maschile; Alessandro Spugna, miglior allenatore Serie A femminile; e Daniele Orsato, miglior arbitro. Alla cerimonia di assegnazione dei premi, presentata da Luigi Colombo e Gianni Grazioli, hanno partecipato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, e il presidente dell’Associazione calciatori, Umberto Calcagno.

“Oggi è una giornata di festa per lo sport e in particolare per il calcio italiano - afferma il presidente Bonaccini - che si intreccia al ricordo di un suo grande protagonista, Giacomo Bulgarelli. Il fantastico numero 8 che portò al Bologna FC il settimo scudetto, tanto amato dalla città per la fedeltà alla maglia e per la sua figura di campione, non solo in campo”.

“Il premio a lui intitolato parla molto di Emilia-Romagna- prosegue Bonaccini-, una terra di sport dove i grandi eventi contribuiscono a farne una vetrina internazionale, in ogni disciplina. I valori dello sport che oggi celebriamo attraverso gli sportivi premiati, cui vanno i miei complimenti, sono quelli che sosteniamo anche come Regione e che hanno alla base l’inclusione, la socialità, il rispetto delle regole e dell’avversario, salute e corretti stili di vita”.

La giuria è presieduta da Fabio Capello ed è composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez, Sergio Campana, dal presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Calcagno, dal direttore generale AIC, Gianni Grazioli, dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e da altri ex campioni. Nella stagione 2021-22 aveva assegnato il Premio Bulgarelli a Sandro Tonali e Giacomo Raspadori. Il Premio, giunto alla decima edizione, è promosso dall’Associazione Giacomo Bulgarelli e dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.