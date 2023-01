Frosinone - Modena 2 - 1, le pagelle | Ottimo ingresso per Strizzolo, Diaw bloccato

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Frosinone-Modena 2-1.

FROSINONE (3-4-1-2): Turati 6.5; Sampirisi 6.5, Kalaj 6.5, Ravanelli 6.5; Oyono 6 (46′ Caso 7, 92’ Monterisi s.v.), Lulic 6, Rohden 6.5, Frabotta 6; Garritano 7 (82′ Oliveri s.v.); Borrelli 6 (46′ Insigne 7.5), Mulattieri 6.5 (82′ Moro s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Coppolaro 5.5, Pergreffi 5.5, Silvestri 5.5, Ponsi 5.5; Armellino 6, Gerli 6 (80′ Duca s.v.), Gargiulo 6 (66′ Magnino s.v.); Giovannini 6 (57′ Tremolada 6.5), Falcinelli 6.5 (66′ Strizzolo 6.5); Diaw 5.5 (57′ Bonfanti 5.5).

PEGGIORI TODAY

DIAW 5.5 - Fatica a trovare spazio di fronte ad una squadra così organizzata come il Frosinone. L’impegno non manca, ma non era forse la sua partita.

MIGLIORI TODAY

FALCINELLI 6.5 - Corre per oltre un’ora senza risparmiare un goccio di fiato. Tiene alto il pallone, recupera tanto e fa il solito lavoro di grande sacrificio.

STRIZZOLO 6.5 - Esordio con gol per l’attaccante canarino che prova a riaprire la partita su assist del solito Luca Tremolada.