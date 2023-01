Frosinone - Modena 2 - 1 | Sconfitta alla prima, ma i canarini giocano alla pari

Arriva una sconfitta nella prima del 2023 per i canarini che giocano alla pari con il Frosinone e pagano uno sbandamento di quattro minuti. Nel finale Strizzolo la riapre, ma non basta.

IL MATCH - E’ del Modena la prima occasione allo ‘Stirpe’ di Frosinone: Giovannini difende palla sulla trequarti, avanza verso il limite e tanta un gran tiro che viene sventato da Turati sotto alla traversa al 6’. Si mette in luce anche Gagno al 13’ quando, con riflessi felini, riesce a toccare un diagonale insidiosissimo di Borrelli che termina ad un soffio dal palo prima di uscire. Sul conseguente corner arriva il tentativo di Garritano che chiama ancora in causa un ottimo Riccardo Gagno, sempre attentissimo. Il primo tempo termina senza grandi occasioni, con le squadre molto bloccate, ma con il Modena sicuramente più propositivo e molto organizzato. Nella ripresa si alzano leggermente i ritmi ed entrambe le squadre si fanno vedere in avanti, in particolare al 55’ Garritano mette in difficoltà Gagno che è ancora una volta bravissimo a tuffarsi per mandare in corner. Prova allora a cambiare qualcosa Tesser inserendo Tremolada e Bonfanti al posto di Giovannini e Diaw. Al 64’ arriva però il vantaggio dei padroni di casa che fanno girare bene la palla nell’area dei canarini fino a ché Insigne dal limite tira una bomba che buca la difesa e Gagno arriva solo ad un centimetro dal toccarla. Al 68’ arriva anche il raddoppio quando Mulattieri serve Caso solo davanti a Gagno che fa il 2-0 con un bel diagonale. All’88’ è il nuovo acquisto Luca Strizzolo a riaprire le speranze trovando la rete all’esordio su assist di Tremolada.

FROSINONE (3-4-1-2): Turati; Sampirisi, Kalaj, Ravanelli; Oyono (46′ Caso, 92’ Monterisi), Lulic, Rohden, Frabotta; Garritano (82′ Oliveri); Borrelli (46′ Insigne), Mulattieri (82′ Moro). A disp.: Loria, Lucioni, Szyminski, Cotali, Traore, Baez, Bocic. All.: Grosso

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Ponsi; Armellino, Gerli (80′ Duca), Gargiulo (66′ Magnino); Giovannini (57′ Tremolada), Falcinelli (66′ Strizzolo); Diaw (57′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Oukhadda, Renzetti, Cittadini, De Maio, Mosti, Panada. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Marinelli di Tivoli

RETI: 64′ Insigne, 68′ Caso, 88’ Strizzolo

NOTE: ammoniti Lulic, Kalaj, Borrelli.