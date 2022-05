Fya Riccione - Cittadella Vis Modena 3 - 1: parte male il triangolare promozione per il Citta

Brutta sconfitta del Cittadella nella prima gara del triangolare valido per la promozione in Serie D tra le prime classificate dei tre gironi di Eccellenza. Gli uomini di Salmi sono usciti sconfitti dal campo del Fya Riccione che a sua volta sabato scorso aveva perso nella prima in casa del Corticella.

Dunque per ora bolognesi e romagnoli sono appaiati a tre punti, con i primi in vantaggio per gli scontri diretti, mentre i modenesi seguono ancora a zero punti, ma il tempo per rifarsi c’è tutto, a partire da domenica quando il Citta tornerà a giocare in casa contro il Corticella. La gara di questo pomeriggio è stata sbloccata già al 12’ dai padroni di casa con Carnesecchi che è spuntato dalle retrovie su un calcio d’angolo e ha battuto Chiossi.

Solo cinque minuti più tardi è arrivato il raddoppio con Cannoni che ha battuto il portiere modenese da posizione defilata. Continua poi a spingere la squadra di casa, ma al 33’ è il Citta ad accorciare le distanze con Trombetta sugli sviluppi di un corner. Si va al riposo sul 2-1 con gli ospiti in attacco a un soffio dal pareggio.

Nella ripresa poi il Fya Riccione buca subito per la terza volta la porta avversaria con Mingucci che riceve da rimessa laterale e con una spizzata porta il punteggio sul 3-1. Non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio.