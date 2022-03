Ganaceto - Atletico SPM 2 - 5 | 'Full' per la squadra di San Cesario, biancoverdi KO

Seconda vittoria consecutiva per l’Atletico SPM che dopo mesi si porta fuori dalla zona play out, almeno fino a domani quando si giocheranno le altre partite del Girone C di Promozione. A farne le spese è il Ganaceto che non sta vivendo un gran momento di forma e già dai primi minuti deve stringere i denti per contenere gli avversari che passano poi al 20’ con Manolescu che trova un assist perfetto per Morotti bravo a mandare in rete.

Il pareggio arriva poi al 38’ quando il Ganaceto conquista una punizione dal limite dell’area e Paltrinieri la trasforma magistralmente. Due minuti più tardi i padroni di casa vanno vicino al raddoppio con Caselli che colpisce il palo, ma a riportarsi avanti allo scadere del primo tempo è l’Atletico SPM con Moratti che prova un tiro da fuori, imprendibile per Bacciocchi.

Ad inizio ripresa il Ganaceto chiede a gran voce un rigore per fallo su Roncatti, ma l’arbitro lascia proseguire. Sull’azione successiva arriva il terzo gol per gli ospiti con una prodezza di Manolescu che con un tiro a giro stupendo incanta la tribuna al 56’. E’ poi ancora Morotti con una tripletta a chiudere definitivamente la partita al 66’ servito da Romagnoli al termine di un bel contropiede.

Arriva la doppietta poi anche per Manolescu che segna ancora all’80’ per il “full” dell’Atletico SPM. Nel finale il Ganaceto non può sperare di recuperare, ma mette a segno alcune buone occasioni, colpendo un palo e accorciando il passivo col gol al 90’ segnato da Caselli su rigore, assegnato ai biancoverdi per un fallo di mano in area di Sandoni.