Passa in vantaggio già al 7’ il Ganaceto con Cappellini che parte sul filo del fuorigioco e deve solo toccare in rete l’assist di Teggi. Prova a reagire il Castelnuovo ma, nel tentativo di attaccare, viene colpito da un contropiede al 15’ trasformato da. Partita ricca di emozioni perché al 30’ gli ospiti accorciano le distanze con Vacondio che di testa segna sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa entra forte il Castelnuovo che colpisce nei primi minuti un palo e costringe Bacciocchi ad una grande parata. Al 65’ arriva poi il pareggio quando Bursi con un bel pallonetto batte il portiere avversario. Ora la partita è in grande equilibrio, ma a stravolgere tutto arriva l’espulsione di Oleari che stende da dietro Anakor sfuggito alla difesa e viene espulso per somma di ammonizioni. Sulla conseguente punizionedi testa segna portando ancora in vantaggio il Ganaceto che al 75’ segna ancora, sempre con Teggi che calcia un bel diagonale.