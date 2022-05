Ganaceto - Cavezzo 2 - 3 | Finale play off apertissima, premiato il Cavezzo

Si è imposto il Cavezzo nei play off del Girone C di Promozione, battendo il Ganaceto per 3-2 in casa dei biancoverdi. La partita tra due realtà che hanno sorpreso in questo campionato è stata accesa fin dai primi minuti, ma il gol del vantaggio per gli ospiti è arrivato al 28’ con Ascari che riceve da El Madi e sul secondo palo scarica in rete.

I padroni di casa accusano il colpo e quattro minuti più tardi il Cavezzo colpisce anche una traversa con El Madi. Il raddoppio però non tarda ad arrivare e al 34’ ecco ancora El Madi che approfitta di un errore in disimpegno di Amadori per arrivare solo davanti a Bacciocchi senza lasciargli scampo. Reagisce a questo punto il Ganaceto che conquista nel finale di primo tempo quattro corner consecutivi senza però metterli a frutto.

Nella ripresa ripartono bene i biancoverdi e al 46’, appena rientrati in campo, Ghedini mette Teggi solo davanti a Schiuma e il bomber di casa accorcia le distanze. Sempre più viva la partita, con continui rovesciamenti di fronte, poi al 60’ il Cavezzo la chiude con Marverti che parte dalla trequarti palla al piede saltando poi tre avversari e approfittando poi dell’uscita a vuoto di Bacciocchi per mandare in rete.

Continua comunque a crederci il Ganaceto che la riparte ancora all’88’ dopo un ungo pressing: Teggi per Roncatti che in dribbling salta la difesa avversaria e fa 2-3, ma non c’è più tempo per rimediare. Il Cavezzo ora dovrà sperare in un ripescaggio, mentre il Ganaceto giocherà sicuramente ancora in Promozione il prossimo anno.