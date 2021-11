Ganaceto - Cavezzo 3 - 4 | Sorpasso e controsorpasso a Nonantola

Match brillante e apertissimo tra Ganaceto e Cavezzo, con gli ospiti che hanno avuto la meglio approfittando di qualche errore di troppo dei padroni di casa. A passare in vantaggio è subito il Cavezzo che al 7’ può esultare per il clamoroso autogol di Bacciocchi che non trattiene un retropassaggio di testa di Malavasi e il pallone scivola in rete. Al 15’ ospiti vicini al raddoppio con El Madi che calcia fuori di pochissimo.

Reagisce allora il Ganaceto che costringe gli avversari nella loro metà campo e al 28’ va vicinissimo al pareggio con Teggi che trova però uno Schiuma super che arriva a togliere il pallone dall’angolino. Al 34’ il pressing dei padroni di casa viene premiato quando Amadori crossa in area e Guizzardi colpisce con la mano nel tentativo di spazzare via provocando un calcio di rigore: sul dischetto va Caselli che non sbaglia. Il primo tempo termina 1-1, poi ad inizio ripresa il Ganaceto riesce a ribaltare il risultato al 50’ con il solito Teggi che la mette sotto l’incrocio dei pali.

Grande parata poi di Bacciocchi al 58’ di piedi su un bel tiro di El Madi a botta sicura. Al 65’ arriva il pareggio del Cavezzo quando Amadori stende in area Guidetti ed è ancora rigore: sul dischetto per il Cavezzo va Gualdi che trasforma per il 2-2. Le emozioni non finiscono qui perché al 68’ arriva l’autogol dello stesso Gualdi che per anticipare Caselli rimanda in vantaggio il Ganaceto. Ora i padroni di casa sembrano in controllo, ma all’83’ Guidetti segna il 3-3 saltando Boschetti al termine di una bella azione corale. All’88’ corner per il Cavezzo che viene messo in mezzo dove Gualdi in sforbiciata manda in rete per la vittoria degli ospiti.