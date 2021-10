Ganaceto - Centese 2 - 2 | Beffa al 95' per i biancoverdi

Non va oltre al pareggio il Ganaceto che chiude 2-2 contro la Centese. A passare in vantaggio sono i modenesi al 10’ con Mazzini e il primo tempo si chiude sul 2-0 grazie al raddoppio di Teggi al 30’. Nella ripresa i ferraresi provano a reagire e ci riescono accorciando le distanze al 75’ con Vaccari, poi, quando la partita sembrava ormai finita, arriva la beffa per la squadra di Modena che subisce al 95’, a pochi secondi dalla fine, la rete di Carpeggiani che vale il pareggio della Centese, troppo affamata di punti per mollare prima del triplice fischio.