Ganaceto - Fiorano 4 - 2 | I biancorossi sperano nel pareggio, ma Teggi la chiude all'85'

Parte in sordina la partita tra Ganaceto e Fiorano che nei primi minuti non riescono a creare un gioco fluido e convincente. A passare in vantaggio sono poi i padroni di casa al 25’ quando Boschetti calcia un corner che trova Amadori pronto a schiacciare in rete. Il Fiorano perde la testa e al 35’ il portiere Antonioni consegna per sbaglio la palla a bomber Teggi che infila ringraziando il 2-0.

Al 44’ il Ganaceto è già sul 3-0 con una bella triangolazione tra Teggi, Ghedini e Paltrinieri che porta quest’ultimo alla rete di testa. Nella ripresa il Fiorano entra in campo con tutt’altro piglio e mette subito in difficoltà i padroni di casa con Fabbri e al 47’ è Messori ad accorciare le distanze. Continua a crederci allora la squadra ospite e al 51’ Messori entra in area e viene atterrato da Boschetti: calcio di rigore ed espulsione. Sul dischetto si presenta Altariva che sbaglia e si fa parare il tiro da Bacciocchi.

Il Ganaceto ora deve chiudersi con un uomo in meno e il Fiorano continua ad attaccare trovando però un Bacciocchi in stato di grazia che effettua tre miracoli su Messori, Fabbri e Caselli. Al 70’ però i biancorossi trovano la rete del 3-2 con Fabbri e si esaltano sempre di più alla ricerca del pareggio, ma all’85’ ancora Antonioni commette un errore in disimpegno di approfitta ancora Teggi di testa chiudendo il match sul 4-2.