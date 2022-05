Ganaceto - La Pieve Nonantola 2 - 3 | Granata indomabili, vincono anche con la seconda

Girone C

Vince ancora La Pieve che nonostante la vittoria del campionato, la promozione e il larghissimo vantaggio sulla seconda, non molla nemmeno un minuto. Oggi la vittima è stata proprio la seconda in classifica, scesa poi in terza posizione sorpassata dal Cavezzo. Il Ganaceto ha fatto una buona partita, sbagliando forse qualcosa di troppo e prestando il fianco alle micidiali ripartenza dei granata.

Gli ospiti sono passati in vantaggio già al 6’ con Monaco, mettendo la partita sui giusti binari. Il Ganaceto ha poi recriminato per un gol annullato a Teggi poco dopo per un presunto fuorigioco. Intanto gli ospiti hanno continuato a macinare gioco raddoppiando al 18’ con un calcio di rigore trasformato da Cheli. Al 21’ il Ganaceto ha accorciato le distanze con il solito Teggi, cercando poi di mantenere il pallino del gioco e cercando spesso situazioni pericolose, ma al 38’ La Pieve ha piazzato anche il tris con Cheli, autore di una doppietta.

Nella ripresa il copione è rimasto lo stesso, con il Ganaceto a fare il gioco e La Pieve a ripartire. Al 75’ i biancoverdi hanno approfittato di un’autorete sfortunata di Generali per rifarsi sotto, senza però riuscire a ricucire e lasciando quindi la vittoria finale alla capolista, sempre più sola a ventuno punto dal Cavezzo.