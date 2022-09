Ganaceto - Montecchio 1 - 3 | I modenesi in dieci cedono di fronte ai reggiani

Sconfitta casalinga per il Ganaceto nell’anticipo della quarta giornata di Promozione. A portare casa i tre punti è stato il Montecchio che dopo una buona partenza, ha lasciato il campo ai padroni di casa fino alla mezzora. Al 15’ è Pastorelli a colpire la traversa, poi al 20’ Caselli colpisce il palo. Al 30’ i biancoverdi hanno trovato il vantaggio con Mazzini che ha trovato un bel cross per Caselli che ha colpito ancora il palo, poi la palla è tornata a Mazzini che l’ha ripassata a Caselli questa volta più preciso nel trovare la rete.

Sembra mettersi bene per il Ganaceto, ma al 40’ è arrivata la rete del pareggio del Montecchio con Attolini che ha insaccato sull’assist di Dall’Aglio. Cambia tutto per i modenesi ora: al 42’ fallo di Pastorelli sia Bevilacqua e secondo giallo per lui che è costretto a lasciare il campo lasciando i suoi in dieci. Nella ripresa gli ospiti hanno assediato l’area avversaria per trovare la vittoria e al 65’ è arrivato infatti il vantaggio del Montecchio quando Dall’Aglio ha calciato un corner su cui si è avventato Oliomarini saltando più in alto di tutti e mandando in rete. Al 75’ ancora Attolini su corner segna il 3-1 che chiude il match.