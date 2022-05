Ganaceto - Polinago 4 - 3 | I biancoverdi lasciano i gialloblù fuori dai play off

Partita molto combattuta tra Ganaceto e Polinago, con i gialloblù che dovevano vincere per cercare di raggiungere i play off, mentre i biancoverdi avevano tutto l’interesse a conquistare i tre punti per evitare la prima fase degli spareggi promozione. Ad avere la meglio alla fine sono stati i padroni di casa che giocheranno la seconda fase dei play off contro il Cavezzo che, vincendo contro il Casumaro, ha tagliato fuori anche la Virtus Camposanto dal post season. La gara si apre con l’autorete di Pastorelli che ingannato dal sole, porta avanti il Polinago.

La reazione del Ganaceto arriva in fretta con Teggi che salta tre uomini e batte Brambilla. Lo stesso bomber biancoverde lancia poco dopo Pastorelli che trova l’assist vincente per Ghedini che con un tiro al volo batte ancora Brambilla. Teggi poi è costretto ad uscire dal campo per un duro intervento di un avversario. Nella ripresa ancora meglio il Ganaceto che trova il tris con Caselli al termine di una stupenda azione corale.

Neanche un minuto più tardi però Nadiri accorcia le distanze dai trenta metri sorprendendo un Bacciocchi che aveva la visuale chiusa. Torna poi avanti di due reti il Ganaceto grazie alla rete di Pulga che chiude di fatto la contesa anche se nei minuti di recupero arriva la terza rete per il Polinago firmata da Bernardo che colpisce di testa direttamente da fallo laterale di Ashong.