Ganaceto - Quarantolese 0 - 2 | Quarta sconfitta consecutiva per i biancoverdi

Vince la Quarantolese che si riporta a metà classifica in attesa delle partite del pomeriggio e lo fa ai danni del Ganaceto che, con la quarta sconfitta consecutiva, rischia di compromettere il buon cammino iniziale. In casa dei bianconeri è successo tutto in due minuti: all’11’ è stato Brondolin a portare in vantaggio i mirandolesi e al 13’ ha raddoppiato e chiuso la partita Cavicchioli.