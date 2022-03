Ganaceto - Solierese 1 - 1 | Una vera lotta a Nonantola

Bel pareggio al termine di una partita molto combattuta tra Ganaceto e Solierese. Sono gli ospiti a partire meglio mettendo in difficoltà i padroni di casa che poi col passare dei minuti crescono e la partita diventa ancora più interessante ed equilibrata. Nel primo tempo tuttavia c’è solo una occasione rilevante e arriva al 25’ quando Teggi si trova solo davanti a Carpi e calcia incredibilmente alto sopra alla traversa.

Nella ripresa la Solierese si chiude un po’ lasciando campo al Ganaceto che colpisce un palo al 59’ con Caselli che poi al 70’ calcia in rete a botta sicura, ma Barrasso salva sulla linea. Al 73’ un colpo di scena quando Fontanesi commette un fallo di reazione e viene espulso, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Ciononostante la Solierese passa in vantaggio solo due minuti più tardi quando Pastorelli commette fallo in area su Guidetti ed è calcio di rigore, trasformato proprio dal giocatore che lo aveva conquistato.

La partita diventa via via più nervosa e all’85’ gli ospiti rimangono in nove per l’espulsione di Mariani che commette a sua volta un fallo di reazione. Allora il Ganaceto vuole provare ad approfittarne a tutti i costi e alla fine, al 93’, trova la rete del pareggio con Teggi che viene servito in area da Cesano e, dopo aver saltato tutta la difesa avversaria, scarica in porta. Mancano ancora cinque minuti di recupero a questo punto, ma nessuna delle due squadre riesce a fare più nulla.