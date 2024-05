Genoa-Sassuolo 2-1 | Neroverdi sconfitti al Ferraris, i liguri rimontano il gol di Pinamonti

Il Sassuolo perde 2 a 1 al Ferraris contro il Genoa e la salvezza si fa difficilissima, le rivali distano tre punti e l'Udinese domani puo' vincere sul campo del Lecce già salvo e provare a scappare. I neroverdi disputano un buon primo tempo che avrebbero potuto anche chiudere in vantaggio di due reti ma nella ripresa non riescono mai ad impensierire Martinez.

Parte bene il Genoa che al 7' passa in vantaggio con Thorsby che di testa sfrutta un'incertezza tra Consigli e Matheus Enrique ma il gol viene annullato da Mariani dopo un lungo controllo al VAR per un tocco di mano. Le due squadre si affrontano a centrocampo cercando di muovere il pallone alla ricerca di spazi, al 28' cade Laurienté e l'arbitro decide di far proseguire il gioco ma viene richiamato al VAR e dopo il check assegna un calcio di rigore e Pinamonti dal dischetto non sbaglia spiazzando Martinez. I neroverdi sfiorano anche il raddoppio prima con Laurienté che tira forte sul palo di Martinez che la manda in angolo e poi Thorstvedt di testa impegna ancora Martinez, un buon finale di frazione dove però ancora una volta i ragazzi di Ballardini non riescono ad essere incisivi.

La ripresa comincia a ritmi inizialmente bassi senza alcuna occasione, con il passare dei minuti sale di intensità il Genoa che pareggia al 11': calcio d'angolo dove la tocca Thorsby, sul secondo palo arriva Badelj che la spinge in rete. Il Sassuolo accenna una minima reazione ma al 18' arriva anche il raddoppio del Genoa: Gudmundsson si accende e serve Ekuban che a sua volta crossa in area per Retegui, tenta di anticiparlo Kumbulla che però finisce per fare autogol. Il Sassuolo nel finale va disperatamente alla ricerca del pari ma non riesce mai ad impensierire Martinez e negli ultimi minuti è più vicino al gol il Genoa del Sassuolo con Vasquez che ci prova ma Doig salva.

Genoa - Sassuolo 2 a 1 (0 a 1)

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco (1'st Ekuban), De Winter, Vazquez; Sabelli (1'st Spence), Frendrup, Badelj (40'st Bohinen), Thorsby, Martin; Gudmundsson (30'st Strootman), Retegui (43'st Ankeye). A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Matturro Romero, Haps. All.: Gilardino.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Erlic (41'st Lipani), Kumbulla (23'st Bajrami), Ferrari; Toljan, Henrique (41'st Mulattieri), Obiang (31'st Racic), Thorstvedt (23'st Volpato), Doig; Pinamonti, Laurienté. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Ruan, Boloca, Konradsen Ceide. All.: Ballardini.

Arbitro: Mariani di Aprilia, assistenti Costanzo di Orvieto e Cecconi di Empoli; 4° ufficiale Gualtieri di Asti, VAR Marini di Roma 1, in AVAR Di Bello di Brindisi.

Reti: 31'pt Pinamonti (Rig., S), 11'st Badelj (G), 18'st Autogol Kumbulla (G).

Note: 5' e 5' di recupero. Ammoniti Thorsby nel Genoa e Obiang e Doig nel Sassuolo.