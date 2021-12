Ghiviborgo - Athletic Carpi 2 - 2 | Sivilla salva il Carpi, Ghiviborgo raggiunto nel finale

Cambiano i "manici" - siamo già al terzo allenatore - ma l'Athletic Carpi è ancora lontano da quello pensato dal presidente Lazzaretti e costruito dal ds Marinucci Palermo. Il 2-2 di Bagni di Lucca, al cospetto del non certo irresistibile Ghiviborgo, di fatto costituisce un "brodino" e nulla più. Un punto che è solo un piccolo mattoncino per cercare di cambiare passo al più presto, di agguantare al settimo posto la Correggese, ma di sicuro non soddisfa l'ambiente.

Romulo Togni se non debutta con una sconfitta deve solo mandare un biglietto di ringraziamento ad Andrea Sivilla, l'attaccante svincolato dalle "Dolomiti Bellunesi" che il Carpi ha ingaggiato tre settimane fa e che con una doppietta ha fissato il 2-2 finale. Pericolo scampato, dunque, per un Carpi ancora lontano dall'essere "la terza forza del campionato", che ha rischiato in verità più volte la sconfitta e che quindi è costretto a fare buon viso a cattivo gioco tenendosi stretto il punticino.

Questo pazzo ed imprevedibile 2021 si chiuderà per i colori biancorossi, passati attraverso una mancata iscrizione in C, una serie infinita di ricorsi, e una società nuova di zecca per ripartire dalla D, contro la vicecapolista Lentigione mercoledì 22 al "Cabassi" (14.30).