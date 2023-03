Giana Erminio - Carpi 2 - 0 | Amaro biancorosso a Gorgonzola

Quantomeno non è stata goleada. È l'unica consolazione del Carpi sconfitto 2-0 sul campo della capolista Giana Erminio, senza mai dare l' impressione di poter aspirare ad un risultato positivo, al di là dei buoni propositi (quelli ci sono sempre, alla vigilia). Vincono tutte le concorrenti alla zona playoff, e così anche lo United Riccione scavalca i biancorossi, ora sesti in classifica, a meno 8 dal terzo posto (Forlì) ma con soli sei punti di margine sulla zona "rossa" dei playout (Mezzolara). Con una sola vittoria (un mese fa contro l'Aglianese) nelle ultime nove uscite, la squadra di Contini ha dimostrato sul campo di non essere all'altezza delle prime. I tifosi hanno abbandonato qualche minuto prima del 90', e questo è senz'altro più significativo di qualsiasi contestazione.

Il piano partita del Carpi è andato quasi subito in frantumi. Già al 3' la capolista va vicina all'1-0 con Lamesta, dopo neanche 10' lo concretizza: Yabrè perde palla (e i biancorossi reclamano per un fallo di non sanzionato ai padroni di casa), e la Giana ne approfitta con Fumagalli, assist al "vecchio" Perna che finalizza il contropiede, realizzando la rete numero 67 nelle ultime nove stagioni con il club di Gorgonzola. È appena il 9', e già il match diventa una salita insormontabile. In più ci si mette l'errore individuale grave che chiude ogni speranza. Lo commette il portiere Ferretti che sbaglia intervento su calcio d' angolo di Pinto, per Minotti, al 20', è un gioco da ragazzi firmare il 2-0. La reazione del Carpi è pressocchè inesistente. Anzi, per annotare qualcosa bisogna passare al secondo tempo, con al 9' un tiro di Castelli che sorvola la traversa. Al 17' Cicarevic ben appostato, indugia e si fa anticipare da Previtali. Sono poi i padroni di casa a sfiorare il tris, con Ballabio prima (36' pallonetto neutralizzato da Ferretti), e poi al 38' Perna che coglie il palo da posizione decentrata. Domenica al "Cabassi" arriva la Correggese assetata di punti in chiave salvezza. Al Carpi servirà la stessa "fame" per concretizzare il riscatto necessario per dare un senso al finale di campionato.