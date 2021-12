Granamica - Castelvetro 2 - 1 | Doppietta dei padroni di casa nel finale

Seconda sconfitta consecutiva per il Castelvetro che, dopo aver preso cinque gol dal San Felice, perde anche in casa del Granamica. A passare in vantaggio sono i modenesi al 35’ con Solla e la partita sembra mettersi bene, anche se non arriva il gol della tranquillità. All’88’ succede l’incredibile quando Mezzetti pareggia i conti e al 91’ mette a segno la doppietta personale ribaltando il risultato in soli tre minuti.