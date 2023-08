Granamica - Cittadella Vis Modena 1 - 3 | Allenamento congiunto positivo per i modenesi

Squadra in casa

Squadra in casa Granamica

Vittoria anche nella seconda uscita stagionale per il Cittadella Vis Modena di mister Francesco Salmi. La compagine modenese ha affronta un allenamento congiunto, in trasferta, sul campo del Granamica. La squadra modenese è passata subito in vantaggio con Simone Aldrovandi. Il difensore centrale ha battuto il portiere avversario innescato da un bel cross dalla destra.

Il primo tempo è terminato con il Citta meritatamente in vantaggio per 1-0. Dopo pochi minuti dal fischio di inizio della seconda frazione è arrivato il gol del 2-0 della squadra ospite. Il Granamica ha commesso un fallo in area, calcio di rigore: al dischetto si è presentato Mattia Ridolfi che ha trasformato dagli undici metri ponendo la firma sul raddoppio. I padroni di casa hanno accorciato le distanze con Karapici su calcio di rigore.

Dopo pochi istanti però ecco il 3-1 del Citta che ha portato la firma di Lorenzo Caselli che insacca dopo un bel cross dalla destra. Il prossimo impegno della squadra di Salmi è in programma per sabato 12 agosto a Viano contro la Vianese.