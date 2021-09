Parte bene il San Felice che al 5’ è già in vantaggio in casa della Granamica. Il primo tempo termina con i modenesi avanti di una rete sui bolognesi che appena rientrati dall’intervallo segnano con Gavoci. E’ solo Granamica poi nella ripresa: al 53’ ribalta il risultato Zattini e al 73’ la chiude Grimandi. Prova ad accorciare le distanze a riaprirla la squadra di mister Rossi segnando all’88’ con Manfredini. Sullo scadere del tempo però arriva il quarto gol dei padroni di casa che la chiudono per 4-2.