Grosseto Modena 0 - 0 | Partita equilibrata allo Zecchini, i canarini portano a casa un punto

E’ un pareggio il primo risultato in campionato del Modena di Rivetti. Allo Zecchini termina senza gol il match tra Grosseto e canarini. Non sono mancate buone occasioni da entrambe le parti, ma i portieri sono riusciti sempre a chiudere. La prima grande occasione della partita è per il Grosseto con Arras che da distanza ravvicinata colpisce di testa un cross di Raimo e costringe Gagno ad una grande parata. Ancora Arras al 19’ impegna il portiere canarino che questa volta può bloccare il pallone senza problemi. Il Modena si fa vedere finalmente al 36’ con Marotta che di testa colpisce il palo alle spalle di Barosi. Costretto ad un primo cambio già al 41’ mister Tesser che inserisce Ponsi per Renzetti uscito infortunato. Negli ultimi istanti del primo tempo il Modena pretende un calcio di rigore per un fallo in area su Marotta, ma l’arbitro non lo concede scatenando grandi proteste durante l’entrata negli spogliatoi per l’intervallo. Al 57’ ci riprova il Modena questa volta con Ogunseye che girandosi di testa prova a metterla in rete, ma trova Barosi a parare. Al 61’ Ingegneri commette fallo su Arras alla sinistra dell’area regalando una bella punizione al Grosseto: sul pallone va Marigosu che crossa in mezzo all’area dove Cretella di testa colpisce mandando alto sulla traversa. Al 65’ Tesser termina i cinque cambi e sembra che il Modena riesca a trovare una reazione con i nuovi entrati. Al 70’ Scarsella da un metro calcia in rete in scivolata, ma trova Barosi. All’83’ Dell’Agnello all’improvviso calcia da fuori una gran botta e Gagno si fa trovare pronto.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro (79′ Biancon); Serena, Fratini (75′ Piccoli), Cretella; Marigosu (63′ Ghisolfi); Moscati (63′ Dell’Agnello), Arras (79′ Artioli). A disp.: Fallani, Salvi, Verduci, Perrella, Scaffidi, Bifini. All.: Stefani (Magrini squalificato)

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Ciofani 6.5, Pergreffi 6.5, Silvestri 6 (53′ Ingegneri 5.5), Renzetti 6 (41′ Ponsi 6); Armellino 5.5 (53′ Di Paola 6), Gerli 6.5, Scarsella 6; Mosti 5.5 (69′ Duca s.v.); Marotta 6, Ogunseye 5.5 (69′ Minesso s.v.). A disp.: Narciso, Maggioni, Rabiu, Bonfanti, Giovannini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Scarpa di Collegno

NOTE: ammoniti Mosti, Ingegneri, Raimo.