Gubbio - Modena 1 - 1: match point sprecato, si deciderà tutto all'ultima

Sembrava ormai una pratica risolta, invece bisognerà sudare fino all'ultimo secondo. Modena pronta a festeggiare ha dovuto soffocare la gioia dopo il pareggio ottenuto dai gialli sul campo del Gubbio a cui ha fatto eco la vittoria della Reggiana. Ora sarà obbligatorio vincere l'ultima in casa.

IL MATCH - Parte contratto il match tra Modena e Gubbio con i canarini che faticano a distendersi e la prima fase è di studio. Al 10’ Azzi arriva al limite dell’area e viene steso conquistando una bella punizione che viene però sprecata. La prima buona occasione per il Modena arriva al 21’ con Minesso che spreca calciando fuori dallo specchio della porta. Risponde Di Noia che fa saltare i tifosi di casa sulla sedia, ma Ponsi respinge a due passi dalla porta. E’ poi lo stesso terzino sinistro ad andare due minuti più tardi al tiro, ma trova un Ghidotti attento. Al 39’ Gerli va vicinissimo al vantaggio colpendo il palo esterno, ma quando mancano pochi secondi alla fine del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i padroni di casa sbloccano il risultato con Redolfi di testa e si va negli spogliatoi sull’1-0. Ad inizio ripresa Stukelj (in panchina al posto di Tesser) sostituisce Minesso e Ciofani con Longo e Mosti, in questo modo Azzi torna sulla fascia sinistra e Ponsi si sposta sulla destra, poco dopo dentro anche Ogunseye e Scarsella al posto di Gerli e Tremolada, quest’ultimo molto impreciso questa sera. Le occasioni latitano e passata l’ora di gioco è solo il Gubbio ad attaccare, conquistando una serie di calci d’angolo consecutivi sfruttati male. Al 75’ arriva la doccia fredda del gol del vantaggio Reggiana contro l’Entella e il ‘Barbetti’ diventa una tomba. All’81’ torna la speranza quando Giovannini viene steso in area da Bonini e ci sono espulsione e rigore per i canarini: sul dischetto va Ogunseye che calcia nell’angolo e riporta la situazione sul pareggio. Diventa poi confuso il match negli ultimi minuti e nessuna delle due squadre riesce a creare buone opportunità.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Righetti, Redolfi, Bonini; Di Noia, Cittadino, Bulevardi; Arena (82′ Tazzer), Spalluto (78′ Sarao), Mangni (61′ D’Amico). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, D’Angelo, Francofonte, Lamanna, Fantacci. All.: Torrente

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Ciofani 6 (46′ Longo 5.5), Silvestri 6, Pergreffi 6, Ponsi 6; Magnino 6, Gerli 6.5 (58′ Scarsella 6), Armellino 6 (78′ Giovannini 6.5); Minesso 5.5 (46′ Mosti 6), Tremolada 5 (58′ Ogunseye 7); Azzi 6.5. A disp.: Narciso, Piacentini, Baroni, Oukhadda, Renzetti, Di Paola, Duca. All.: Stukelj (Tesser squalificato)

ARBITRO: sig. Gualtieri D’Asti

RETI: 45′ Redolfi, 81′ Ogunseye (rig.)

NOTE: ammoniti Bulevardi, Mangni, Redolfi, Longo, Ponsi. Espulso Bonini.