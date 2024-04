Imolese - Carpi 1-1 | Carpi, l'urlo resta in gola. Verdetto rimandato

Si ferma ad Imola (1-1) lo straordinario filotto di vittorie del Carpi. I 700 tifosi al seguito che speravano di festeggiare sono così "condannati" ad un'altra settimana di passione. Al "Galli" finisce in parità, ed ora il margine sul Ravenna si è ridotto a soli due punti. Domani si saprà l'esito del ricorso in appello del Forlì (quasi certamente sarà rigettato), tuttavia il Carpi dovrà comunque battere il Certaldo al "Cabassi" per centrare il ritorno in serie C a tre anni dal fallimento della gestione Mantovani & c.

La partita

Sin dall'avvio si capisce che non sarà facile superare la giovane Imolese, apparsa più libera di testa e di conseguenza più "fresca". Carpi imballato, la manovra non è fluida e spazi non ce ne sono. Qualche acciacco tiene fuori Mandelli, mentre Cecotti non va neanche a referto per evitare altre u complicazioni visto il ricorso pendente del Forlì. Calanca è squalificato, in difesa coppia centrale Rossini Zucchini. Meno di 6' e Saporetti non approfitta fino in fondo di un errore della difesa di casa, tiro che va sull'esterno della rete.

Emozioni poche, Imolese bella compatta e Carpi incapace di sfondare. Poco prima del 30' Cortesi coglie il palo direttamente su calcio piazzato, in realtà la sua intenzione era buttare in mezzo un pallone buono per gli attaccanti. La beffa per il Carpi è dietro l'angolo. Erroraccio di Verza al 33', passaggio all'indietro che si rivela un assist per l'exRaffini, pronto il tiro dai venti metri, Lorenzi è incerto e Manes ribadisce in rete. Imolese a sorpresa in vantaggio, come il Ravenna a Fidenza. Carpi ha un solo punto di vantaggio sui giallorossi. Pronta la reazione, al 40' zuccata di Cortesi, che batte in terra e finisce oltre la traversa. E poco ci manca che i romagnoli indovinino l'eurogol, con un siluro di Diawara sul quale c'è il pronto riscatto di Lorenzi che si inarca ed alza in corner.

Per fortuna del Carpi la ripresa si apre di fatto col gol del pari. Ci pensa Saporetti a firmare il gol numero 20 della sua strepitosa stagione, intervenendo sottomisura su una respinta di Adorni. Il Carpi crede nella rimonta. L'1-2 arriva con l'ex imolese Sall, ma viene reso vano per un presunto fuorigioco di Saporetti, che è apparso quantomeno dubbio. L'Imolese ha una chance con Gulinatti che spara alto da ottima posizione. A Garavini, giù in area, viene fischiata simulazione (e qui l'incerto direttore di gara fa per così dire pari con un intervento su Rossini che ai più sembrava rigore). Il Carpi le prova tutte, vuol chiudere la pratica. Ma è tutto vano. Tiro dai venti metri di Lahrirb, alto. Due parate di Adorni, prima su Rossi e poi su Beretta. Infine il gol negato a Rossini, che al 91' mette dentro di testa un pallone servitogli da Beretta. L’arbitro non è d'accordo, ravvisa un fuorigioco e annulla il gol, costringendo il Carpi ad un'altra settimana di passione. Finisce 1-1, come 50 anni fa.

Quantomeno i tifosi più anziani possono consolarsi. Il Carpi quell'anno salì in C, e sperano nella replica. Appuntamento domenica al "Cabassi" contro il "disperato" Certaldo. Lì il Carpi sarà accompagnato da tutta una città.