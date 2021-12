Imolese - Modena 1 - 2 | Bonfanti-Bonfanti ed è record

Tante parole vengono in mente per decrivere questo Modena che ha raggiunto oggi il record di nove vittorie consecutive e lo ha fatto soffrendo e poi esplodendo di gioia al completamento della rimonta al 92' per opera di Bonfanti che al rientro dopo l'infortunio segna una doppietta storica. Dopo tutte le sofferenze degli ultimi anni, sembra veramente il caso di dire: finalmente una gioia!

IL MATCH - Primo quarto d’ora di studio tra le due squadre che non sembrano voler alzare i ritmi, poi al 13’ una traversa di Minesso dà la scossa alla partita che comincia ad entrare nel vivo e ad essere veramente combattuta. Al 17’ è Tremolada a provarci e a mandare di pochissimo a lato, poi tre minuti più tardi il trequartista calcia dalla distanza e impegna Rossi in una bella parata. Prova a farsi vedere timidamente l’Imolese, poi è solo Modena che ogni minuto ha un’occasione d’oro per passare in vantaggio, in particolare con Scarsella che si inserisce sempre bene e ci prova di testa mandando di poco alto sulla traversa, poi nell’azione successiva è Minesso a sfiorare il palo a portiere battuto, ma la sua posizione non era ottimale. Alla prima occasione però a passare in vantaggio è l’Imolese al 29’ con Padovan che riceve sulla destra dell’area e tutto solo va al tiro mettendo il pallone sul secondo palo e poi in rete. Accusa il colpo la squadra di Tesser che rischia ancora al 40’ quando Turchetta colpisce il palo, poi il primo tempo termina senza altri squilli. Appena rientrati in campo dopo l’intervallo i canarini cercano subito la reazione trovano il gol con Duca al 46’, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ora spinge il Modena che ci riprova ancora con Tremolada al 54’, ma Rossi si supera e manda in corner. Al 61’ Azzi prova una giocata delle sue partendo da metà campo sulla sinistra, saltando due avversari e arrivando al tiro dal limite, ma la mira non è precisa e il pallone sfiora il palo. Passata l’ora di gioco torna a prendere in mano la partita la squadra di casa cercando il raddoppio e al 69’ Gagno deve parare in tuffo un tiro di Padovan dal limite. Risponde Azzi al 70’ sfiorando il palo, questa volta quello opposto, dal limite. Al 72’ Tesser prova a giocarsi la carta Bonfanti, inserito al posto di Minesso. Ci prova ancora il Modena al 73’ con Scarsella che impegna ancora Rossi, oggi forse il migliore dei suoi. Porta poi ottimi frutti la scelta del mister gialloblù quando all’80’ arriva in area un traversone di Azzi, Scarsella spizza di testa e Bonfanti appena entrato la mette dentro battendo Rossi. All’83’ Bonfanti entra in area palla al piede e viene atterrato per per l’arbitro si può giocare. Punizione per l’Imolese all’84’, ma Liviero calcia alto sulla traversa. Esplode lo stadio quando al 92’ Azzi arriva sul fondo con una grande giocata e crossa al centro dove Bonfanti riceve dopo un tocco di Rossi e deve solo gonfiare la rete.

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi (77’ Boscolo Chio), Torrasi (67′ D’Alena), Benedetti; Padovan, De Sarlo (88’ Palma), Turchetta. A disp.: Melgrati, Vona, Masella, La Vardera, L. Lombardi, Matarese, Belloni, Ballanti. All.: Fontana

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Ponsi 6.5, Ciofani 7, Baroni 7, Azzi 8; Armellino 6.5 (85′ Di Paola s.v.), Gerli 6.5, Scarsella 7; Duca 6.5 (58′ Renzetti s.v.), Tremolada 7; Minesso 6.5 (72′ Bonfanti 9). A disp.: Narciso, Maggioni, Castiglia, Rabiu, Spaggiari. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Feliciani di Teramo

RETI: 29′ Padovan, 80′, 92’ Bonfanti

NOTE: ammoniti Liviero, A. Lombardi, Angeli, Rossi, Scarsella.