Calcio, Sassuolo: intervento riuscito per Defrel, Berardi lesione al bicipite femorale

E’ stato operato ieri Gregoir Defrel dopo che gli esami condotti avevano evidenziato la frattura della base del V° metatarso del piede destro. L’intervento è stato effettuato a Cesena dal Prof. Francesco Lijoi e l’operazione è andata bene. Ora si attende di capire quale può essere il tempo di recupero per l’attaccante. Per Domenico Berardi invece, che aveva preoccupato uscendo in lacrime durante il match tra Sassuolo e Milan, è stata evidenziata una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, quindi il talento neroverde non sarà assente per un periodo troppo lungo come sembrava inizialmente.