Modena, operato Gargiulo: "Uomini forti, destini forti. Supererò anche questa"

E’ andato a buon fine l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto Mario Gargiulo presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa. Il professor olandese Niek Van Dijk e la dottoressa Giulia Favilli hanno provveduto alla riduzione e sintesi della frattura alla base del 5° metatarso del piede sinistro che tormentava il centrocampista dalla passata stagione. Il calciatore avvierà immediatamente il percorso riabilitativo e, a seguire, quello per il recupero agonistico.

Sui social il giocatore ha pubblicato un posto con la propria foto dopo l’intervento e con la didascalia: “Oggi sono stato operato per via di una frattura al quinto metatarso. L’intervento è perfettamente riuscito. Ringrazio il Prof Van Dijk, la dottoressa Favilli , la loro equipe per il lavoro svolto e a chi mi è stato vicino sopratutto mia moglie che mi ha supportato in questi mesi difficili. Grazie anche a chi non l’ha fatto. Questi mesi che mi aspettano di recupero non mi spaventano e sono già proiettato alla fase riabilitativa perché la mia felicità è giocare a calcio, ed è quello che non mi fa sentir dolore ma mi fa star bene. ho già superato tanti ostacoli nella mia carriera e supererò anche questo. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c’è altra strada”.