Inter - Sassuolo 0 - 2, le pagelle | Consigli para tutto, Berardi sempre più campione

Ecco le pagelle di Inter-Sassuolo 0-2:

INTER (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5.5, de Vrij 5.5, Dimarco 5; Darmian 5.5 (46′ Dumfries 6), Gagliardini 5 (46′ Dzeko 5.5), Barella 5.5, Calhanoglu 5.5 (78′ Vidal s.v.), Perisic 5.5 (78′ D’Ambrosio s.v.); Sanchez 5, Lautaro 5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7.5; Muldur 6.5, Chiriches 6, Ayhan 6.5 (46′ Tressoldi 6.5), Kyriakopoulos 6.5; Frattesi 6.5 (71′ Henrique s.v.), Lopez 7; Berardi 8 (89’ Peluso), Raspadori 7.5, Traorè 7 (78′ Harroui s.v.); Scamacca 7 (71′ Defrel s.v.).

MIGLIORI TODAY

CONSIGLI 7.5 - Effettua almeno quattro parate difficili e decisive che tengono il Sassuolo sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo è un duello tra lui e Dzeko, ma a vincere è il portiere neroverde che è sempre reattivo.

BERARDI 8 - Impossibile non nominare il numero 25 in ogni partita. Le sue qualità sono troppo grandi per non sceglierlo ogni volta tra i migliori in campo. Manca solo il gol nella sua prestazione, ma lo sfiora colpendo una traversa dopo una giocata superlativa.