Serie A Femminile, Inter - Sassuolo 2 - 2 | Neroverdi raggiunte al 90'

Pareggiano in casa dell’Inter le neroverdi di mister Piovani che passano anche in vantaggio in rimonta, poi si fanno riprendere all’ultimo. A sbloccare il risultato è stata Karchouni, servita da Bonetti, dal centro dell’area con un tiro che non ha lasciato scampo a Lemey. Prosegue poi in equilibrio il match che vede le nerazzurre vicinissime al raddoppio al 37’ quando Bonetti calcia incredibilmente fuori da pochi passi.

Nella ripresa entra bene in campo il Sassuolo che trova il pareggio già al 51’ quando Cantore viene servita bene davanti a Durante e non sbaglia. Passano solo sette minuti e le neroverdi ribaltano il risultato con Dubcova che si accentra e calcia un siluro all’incrocio dei pali, imprendibile per Durante. Non ci sta la squadra di casa che si mette a testa bassa a cercare di recuperare il risultato e ci riesce al 90’ con Bonetti che da fuori area prova un tiro all’improvviso che entra alle spalle di una sorpresa Lemey ed è 2-2.