Inter - Sassuolo 4 - 2, le pagelle | Tressoldi serata nera, sempre bene Berardi

Ecco le pagelle di Inter-Sassuolo 4-2:

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; D’Ambrosio 6, De Vrij 6.5 (73′ Bastoni s.v.), Acerbi 6; Bellanova 5.5 (79′ Darmian s.v.), Gagliardini 6, Brozovic 6, Mkhitaryan 6.5 (61′ Asllani 6), Dimarco 6.5 (61′ Gosens 6.5); Lukaku 7, Correa 6 (46′ Martinez 7).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5.5; Toljan 5.5 (76′ Zortea 6), Erlic 5.5, Tressoldi 4.5 (62′ Ferrari 6), Rogerio 6.5; Frattesi 7, Lopez 6.5, Henrique 7 (76′ Thorstvedt s.v.); Berardi 7, Defrel 5 (57′ Pinamonti 5), Laurientè 5 (57′ Bajrami 6).

PEGGIORI TODAY

TRESSOLDI 4.5 - Serata disastrosa per il centrale neroverde che segna un’autorete e con la sua deviazione propizia anche un altro gol dell’Inter.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Scontato, ancora una volta, tra i migliori c’è Berardi che lotta per e si sacrifica per tutti i 90’ e mette tutta la sua qualità a disposizione della squadra con numeri da leccasi i baffi. Ancora un assist per lui.